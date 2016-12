Bewusst Stress bewältigen

08.12.2016, 12:00 Uhr

Der Villacher Frank Zechner wurde für sein Achtsamkeits-Projekt nun mit dem Gesundheitspreis der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet.

VILLACH (aju). Der Villacher Frank Zechner ist Psychologe, Lehrsupervisor und Autor. An der Lernraum-Montessorischule de la Tour in Klagenfurt leitete er Kurse zum Thema Achtsamkeit in Schulen. Dieses Engagement wurde nun mit dem Gesundheitspreis der Stadt Klagenfurt belohnt. In diesen Kursen gibt es ein Thema, das immer wichtiger wird: der Einfluss des Mobiltelefons. Dazu hat die WOCHE einige Fragen gestellt:

ZECHNER: Die Nutzung des Handys bietet eine Reihe von Möglichkeiten, den Alltag zu erleichtern. Doch es besteht auch die Gefahr, das Handy als reinen Zeitvertreib zu benutzen und damit die eigene innere Unruhe zu trainieren. Manche Menschen verlieren sich nur allzu leicht in der digitalen Parallelwelt und vergessen, die Schönheit des Augenblicks im Hier und Jetzt zu genießen.Verbringt das Kind viel Zeit mit dem Handy, fehlt diese Zeit zum unstrukturierten und sinnlichen Entdecken der eigenen Umwelt, hier braucht es klare Grenzen. Dieser kreative, für die eigene Entwicklung wichtige Prozess wird durch die sehr strukturierten Spieleangebote auf dem Handy kaum unterstützt.Nach meiner Meinung sollten, wenn überhaupt, Kinder in der Volksschule Handys nur zum Telefonieren benutzen. Das Wichtigste ist es, mit dem Kind über die Handynutzung im Gespräch zu bleiben und klare zeitliche Grenzen vorzugeben und einzuhalten. Auch sollte man Jugendschutz-Software auf dem Handy installieren und immer mal wieder dem Kind über die Schulter schauen, was es auf seinem Handy anschaut. Nicht zu unterschätzen ist die eigene Vorbildwirkung. Kinder lernen viel durch Imitation der eigenen Eltern. Gehen Eltern unachtsam mit dem Handy um, darf man sich nicht wundern, wenn es die Kinder gleichtun.Eine gesunde Nutzung des Handys besteht darin, das Handy als das zu sehen, was es ist: ein Hilfsmittel, das uns den Alltag erleichtern kann.