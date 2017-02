12.02.2017, 12:09 Uhr

Der Brennsee ist nun auch für Eisläufer freigegeben.

FELD AM SEE. Das Eislaufen am Brennsee in Feld am See ist auf den von der Gemeinde freigegebenen und gepflegten Flächen auf eigene Gefahr möglich. Die Eisstärke beträgt 26 Zentimeter. Am Wochenende gibt es zusätzlich einen Eisschuhverleih direkt am zugefrorenen See.