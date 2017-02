CAFE SOSPESO.......

04.02.2017, 17:23 Uhr

Das ist der Gedanke dahinter, nehmen Sie die Groß -zügigkeit der Gäste an, dafür ist es gedacht! Weißen Sie die Geste der Nächstenliebe nicht zurück! Vielleicht können Sie in Zukunft anderen damit eine Freude machen!!Café Luis in Villach: Bitten Sie um einen Café LEI!!Café Arcobaleno Klgft. Bitten Sie um einen Café WURMI!!Schlosscafe Spittal: Bitten Sie um einen CaféSALAMANCA!Ganz NEU verate ich, das das Café HAHN in St.Veit /Glan ab 15.02.2017 an der Aktion teilnehmen wird!Keine Fragen an Sie, nichts haben Sie vorzuweisen!Genießen Sie einen ausgezeichneten Café, oder was Sie gerne haben und nehmen Sie dadurch am Gesellschaftsleben der Stadt teil, die spendablen Gästen wollen das so, enttäuschen Sie sie nicht!!Genau für Sie und Ihre Familie ist die Aktion gedacht!Der Initiator der Aktion Café Sospeso in KärntenGordon Kelz