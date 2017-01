"Carinthia Wind" feiert Erfolge

08.01.2017, 19:00 Uhr

2016 war ein Erfolgreiches Jahr des TTC "CarinthiaWinds" Villach.

Herbstmeister

Stolze Gewinner

VILLACH. Nach den Jahren 1995 Achtelfinale im Europacup und dem Titel des Österreichischen Vize Meister, sowie 2013 mit einem Einzug ins Viertelfinale Finale im Europacup, schließt sich das 2016 bei den Jahren des TTC "CarinthiaWinds" Villach an.Mit dem Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Bundesliga, nach dem freiwilligen Ausstieg mit den zwei Mannschaften aus der ersten Bundesliga 2013, ist man momentan mit sieben Punkten Vorsprung Herbstmeister in der zweiten Bundesliga.Die Mannschaft mit Li Qiangbing, SOLJA Amelie, Trosman Nicole, Vouk Anna-Maria (18 Jahre) spielte fast alle Meisterschaftsspiele. Segula Kiara (neun Jahre) spielte ein Meisterschaftsspiel in der zweiten Bundesliga und beeindruckte mit hoher Qualität.Die große Überraschung wurde jedoch mit dem Cup-Sieg, gegen den vierfachen Cupsieger und neunfachen Österreich Damenmeister mit den Spielerinnen Liu Jia, Polcanona Sofia und Mo Xiang errungen. Villach mit den Spielerinnen Li Qiangbing, Solja Amelie und Trosman Nicole gewannen im Finale mit den Siegen von Qiangbing und Amelie mit drei zu zwei. Dies ist der erste Titel den je eine Kärntner Mannschaft erreichen könnte. Weiters wurden vom Österr. Tischtennisverband, die Mannschaft welche den Cupsieg errungen hat, sowie für die Einzelwertung LI und Solja nominiert. Bei einer weiteren Nominierung sind die Spielerinnen dabei und zwar beim 5. Paltz bei Olympia in Rio. Bei den Kärntner Einzelmeisterschaften wurden vier Mal Gold, vier Mal Silber und drei Mal Bronze von den Spielerinnen Li, Solja, Feuerabend und Vouk gewonnen.