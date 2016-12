Die hohe Kunst, einen perfekt getimten Schlusspunkt zu setzen

09.12.2016, 15:40 Uhr

Alle an diesem Kaugummi-Wahlverfahren Beteiligten sollten sich ein Beispiel an Nico Rosberg nehmen! Der ward gerade erst zum Formel-1-Weltmeister gekürt worden, als er auch schon den Rücktritt erklärte. Noch bevor der Champagner warm geworden ist! Aus und Vorbei. Kurz und bündig. Einfach so.

Aber, wie gesagt: Ein derart wunderschön getimtes Ende kommt als Wohltat daher, die leider nicht jedem vergönnt ist. Mir etwa gelingt Vergleichbares ab und an nicht einmal bei dieser Kolum