"Ein Ort zum Verweilen für Eltern und Kind"

16.01.2017, 17:00 Uhr

In Villach eröffnete nun das erste Kindercafé.

Für Eltern und Kind

VILLACH (aju). "Adrian's Kindercafé" nennt sich das neue Lokal für Eltern und ihre Kleinkinder. Eröffnet hat es Peter Rothe. Oberhalb des Lokals Secret Garden in der Villacher Draulände können sich nun Eltern mit Kindern von null bis sechs Jahren zum gemütlichen Kaffeetrinken treffen."Auf die Idee kamen meine Frau und ich durch unseren Sohn Adrian. Seitdem er laufen gelernt hat, wurde uns bewusst, dass es kein solches Konzept in Villach gibt", sagt Peter Rothe, Betreiber des Secret Garden. Daraufhin mietete er zusätzlich das Obergeschoss seines Cafès. In einem der zwei oberen Räume befindet sich seither ein Café für die Eltern, wohingegen der andere als Spielzimmer für bis zu 15 Kinder eingerichtet wurde.

Alles altersgerecht

Im Unterschied zu verschiedensten Spielecken in Einkaufszentren oder dergleichen ist hier vor allem die Geräuschkulisse niedriger. "Unsere Spielsachen sind außerdem vorrangig auf Kinder zwischen Null und sechs Jahren ausgerichtet. Dadurch kommen gleichaltrige Kinder zusammen", sagt Rothe. Zusätzlich bietet das Café auch die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch für die Eltern. "In weiterer Folge wollen wir auch Veranstaltungen machen, Workshops planen oder Bastelnachmittage und sogar eine Art Kinderdisco anbieten", sagt Rothe.