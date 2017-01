Einen Monat nach der Tat: 60-jährige Villacherin stellt Autodieb

09.01.2017, 12:51 Uhr



Vom eigenen Auto überholt



Auto zurückbekommen

Am 6. Jänner aber wurde die Bestohlene plötzlich bei einer Radausfahrt in der Maria Gailer Straße von ihrem eigenen, gestohlenen PKW überholt. Sofort nahm sie die Verfolgung auf und konnte den Lenker bei einer Trafik, während dieser Zigaretten aus einem Automaten drücken wollte, zur Rede stellen. Der Täter war ob dieser nicht erwarteten Konfrontation so perplex, dass er dem Opfer seine Bankomatkarte, die er aufgrund des Zigarettenkaufes noch immer in der Hand hielt, übergab und zu Fuß flüchtete.Der Rest war polizeiliche Routinearbeit: Aufgrund seines Namens auf der Bankomatkarte konnte der Beschuldigte, ein 52-jähriger beschäftigungsloser Villacher, ausgeforscht und einvernommen werden. Der PKW wurde dem Opfer wieder zurückgegeben.