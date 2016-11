GEMMA Charitykonzert zum Tag der Straßenkinder

Der Verein GEMMA stellt sich mit zwei Bands wieder ins Licht für die gute Sache!



Anlässlich des 20jährigen Jubiläums von Jugend eine Welt zum Tag der Straßenkinder gibt es im Villacher Kulturhof:keller am Freitag, 6. Jänner, ab 19 Uhr ein Konzert von „Kompass Nord“ und „Kill the DJ“. „Für uns ist eine Ehre, immer wieder Veranstaltungen für die gute Sache zu organisieren“, freut sich GEMMA Vorsitzender Marc Germeshausen.

Fünf Freunde aus Kärnten und der Steiermark, die beschlossen haben, gemeinsame Sache zu machen, 2015 das nächste Zeitalter des Deutschrock einzuläuten und die Geschichte neu zu schreiben heißt: Kompass Nord. Es darf gesprungen, getanzt und melancholisch dem Sternenhimmel entgegengeblickt werden, denn in der Welt von Kompass Nord ist alles möglich und alles erlaubt.Auf der HORIZONT-Tour die 2015 startete, teilte man sich die Bühne auch schon mit Größen wie TAGTRAEUMER, ESKIMO CALLBOY, ZOE, DAME uvm. – und über 200.000 YouTube-Klicks sowie eine stetig wachsende Facebook-Fangemeinde sprechen ohnehin für sich.Mit dabei ist auch „Kill the DJ“. Auf ihren exklusiven Shows versprühen sie gute Laune und jede Menge Spaß. Neben einigen Punkrock-Cover-Krachern finden sich auch Eigenkompositionen auf der Setlist der Band, welche sich über die Leidenschaft zur Musik der legendären Punkrock Band “Green Day” gefunden hat.Ohne Zweifel haben die vier, quer über den deutschsprachigen Raum verstreuten, “DJ-Killer” den Punkrock im Blut, was Gitarrist und Sänger Roland, als auch Bassist Chris schon gemeinsam mit Green Day auf der Bühne bewiesen haben.Dem Verein ist es wichtig, junge MusikerInnen zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich öffentlich präsentieren zu können.Tickets gibt es unter oeticket.comInfos unter www.gemma.cc