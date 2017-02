„Goldi-Cup“ begeistert Jung und Alt

13.02.2017, 17:56 Uhr

Integrationsgruppe nimmt am Wintersport teil.

Prominenter Schirmherr

VILLACH. Der „Goldi-Cup“, die große Suche nach jungen Schisprungtalenten in der Villacher Alpen Arena mit Schisprunglegende Andreas Goldberger, ging kürzlich mit großem Erfolg über die Bühne. Mit dabei: Eine Integrationsgruppe aus Kindern und Jugendlichen, die zum ersten Mal auf Langlaufschiern Schnee und Wintersport erleben konnten.Viele bekannte Schiflieger absolvierten im Villacher Adlerhorst Alpenarena ihre ersten kleinen Sprünge und eroberten von dort aus die Schanzen der Welt. Auch in diesem Jahr konnten hunderte junge Sportbegeisterte zum ersten Mal den Schisprungsport näher kennenlernen. Talentesucher Andres Goldberger bewies zudem im Rahmen der „Internationalen Masters Weltmeisterschaft“ sein Können.

Besonderes Erlebnis

Für eine Integrationsgruppe von Kindern und Jugendlichen war der Goldicup ein ganz besonderes Erlebnis: Sie konnten sich unter die jungen Sportlerinnen und Sportler mischen und unter Anleitung eines Trainers mit Langlaufschiern erste Erfahrungen mit der nordischen Sportwelt sammeln. Für einige unter ihnen war es der erste Kontakt mit Schnee überhaupt. „Nachhaltige Integration funktioniert nur, wenn man Kinder und Jugendliche in den Alltag einbindet und ihnen unterschiedliche Facetten des Zusammenlebens zugänglich macht“, sagte Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, die die Gruppe zum Goldi-Cup begleitete. „Mit dieser Gemeinschaftsaktion der Stadt Villach, der Alpenarena und der Caritas Kärnten konnten wir der Integrationsgruppe einen Teil unserer Sportkultur in entspanntem Rahmen näherbringen und sie in Kontakt mit Gleichaltrigen bringen.“ Die Villacher Alpenarena bietet das ganze Jahr über perfekte Trainingsbedingungen für zahlreiche Sportarten.