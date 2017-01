Groteske um den Villacher Hochwasserschutz

05.01.2017, 07:05 Uhr

Kölner Landschaftsarchitekten planten Draubalkon

Bestehende Hochwasserschutzwand sollte abgerissen werden

Bestehende Hochwasserschutzwand müsste erhöht werden

Geldverschwendung gestoppt

Paradebeispiel liefern für eine Puls 4 - Steuerverschwendungs-Sendung„Bist Du deppert“ (Siehe auch Video auf www.stadt-werk.at ).Im Juni 2013 wurden Kölner Landschaftsarchitekten von Bürgermeister Helmut Manzenreiter prämiert. Sie lieferten das Siegerprojekt eines von der Stadt finanzierten Wettbewerbes.Dieses Projekt sah u.a. an der Draulände die Errichtung eines Platzes westlich der Stadtbrücke vor und war gekennzeichnet durch einen über die Bermenstützwand hinauskragenden Holzbalkon. Die Verwirklichung dieser Idee hätte allerdings erfordert, dass man die bestehende massive Hochwasserschutzbrüstung abreißen müsste. Bei Hochwasser würde man laut Projektangabe diesen Balkon hochziehen. Das Hochwasser könnte dann aber wie in den Jahren 1965 und 1966 ungehindert die umliegenden Strassen überfluten.Zur Projektverfeinerung wurde auch noch die Schließung der neben dem Trafo situierten Treppe vorgesehen und als Ersatz eine neue Verbindungsstiege vom Holzbalkon zur Drauberme eingeplant.Diese Stiege reicht allerdings in den bestehenden Bermenweg hinein und würde dafür garantieren, dass Radfahrer an der Konstruktion anprallen könnten.2016 sollte nach den Vorstellungen vom derzeitigen Bürgermeister Günther Albel der oberste Meter der Mauer im Bereich von der Draubrücke bis zum Burgplatz abgerissen und durch ein offenes Geländer ersetzt werden. Der Draufluss sollte so näher an die Stadt herangeholt werden.Um offensichtlich diese Vorstellungen zu untermauern, wurde von einer Stadt- Delegation eine Bildungsreise nach Regensburg durchgeführt. Von den dortigen Experten konnte man nämlich erfahren, dass man bei Hochwasser mobile Planken aufstellen könnte.Dies würde auch für Villach zutreffen, da man schließlich die bestehende Hochwasserschutzmauer abreissen wollte. Bei Hochwasser könnte man demnach die im Wirtschaftshof sorgfältig deponierten und auch nicht billigen mobilen Elemente anliefern und sogleich aufstellen.Kosten der Drauufer-Vitalisierung laut Stadtrat Sucher: ca. 2 Millionen Euro.Für den noch im Jahr 2016 vorgesehen Beginn des Abtragens der bestehenden Brüstungsmauer stellte sich heraus, dass man diese Mauer eigentlich erhöhen müsste.Dies deshalb, weil der Kraftwerksbetreiber Verbund meint, das Draubett würde man nicht mehr wie bisher ausbaggern. Der Wasserspiegel würde dadurch steigen und eine erhöhte Mauer erfordern.Die Frage ist nun, ob die Zuständigen der Stadt in Zukunft doch noch den richtigen Drauüberblick bekommen.Das Projekt mit dem Abtragen der Hochwasserschutzmauer kann nach heutigem Stand der Technik als gescheitert betrachtet werden.Die Bürger können nur hoffen, dass die dafür vorgesehenen Gelder einer sinnvolleren Verwendung zugeführt werden.