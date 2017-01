Im Wald ist jetzt Hochbetrieb

12.01.2017, 18:00 Uhr

Wenn der Boden gefroren ist, arbeiten auch im Gailtal die Forstarbeiter im Hochbetrieb.

Weniger Schäden

GAILTAL (aju). Das Holzschlägern im Winter hält oft viele Überraschungen bereit. Das geschlagene Holz ist jedoch in dieser Jahreszeit besonders gut zu verarbeiten.Dadurch, dass der Baum im Winter nicht wächst, ist auch weniger Feuchtigkeit enthalten. "Durch den gefrorenen Boden entstehen auch weniger Schäden bei den Waldarbeiten", erklärt Forstfacharbeiter Volker Tischhart. Trotzdem müssen wichtige Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden wie Spikes an den Schuhen. Mit schwerem Gerät, wie dem Harvester, macht das Arbeiten im Winter keinen großen Unterschied. "Es ist sogar eher ein Vorteil, weil der gefrorene Boden härter ist und das Gewicht der Maschinen stabiler hält", sagt der Experte.

Vorsichtsmaßnahmen

Leichtere Verarbeitung

Mit dem Harvester schafft Tischhart in acht Stunden circa 60 Meter Holz. Das Laubholz ist dabei im Winter gefährlicher als Nadelholz. "Wenn man nicht richtig schneidet, spaltet sich der Baum bis ganz nach oben und kann in die verschiedensten Richtungen fallen", sagt Tischhart. Wenn ein Baum aber im Winter auf einen anderen fällt, sind die Schäden wesentlich geringer, da auch die Bäume gefroren und somit resistenter sind. "Wichtig wäre mir hier auch noch zu sagen, dass alle Spaziergänger die Warnhinweise unbedingt einhalten sollten. Sperrgebiete sind nicht umsonst als solche deklariert", sagt Tischhart. Da die Forstarbeiter neben den schweren Maschinen auch Nebengeräusche fast nicht hören, kann es schwere Folgen haben, wenn Fußgänger diese Sperrungen missachten.Besonders die Verarbeitung des im Winter geschlagenen Holzes ist einfacher als das des im Sommer geschlagenen. "Das Holz steht besser und ist leichter. Wir müssen es nicht so sehr trocknen wie im Sommer, da die Bäume nicht im Wachstum sind", sagt Wolfgang Thurner von Holz Thurner. Obwohl mittlerweile ganzjährig Holz verarbeitet und abgeholzt wird. Das Winterholz ist in der Verarbeitung aber wesentlich ruhiger und somit leichter zu verarbeiten.