Imbiss setzt auf vegane Küche

17.01.2017, 08:00 Uhr

"Vins Vegan" in Feistritz lockt mit seiner veganen Küche viele interessierte Gäste an.

Die Anfänge

FEISTRITZ (aju). Immer mehr Menschen interessieren sich für veganes Essen. Daher haben Bernhard und Nada Bodner einen veganen Imbiss in Feistritz eröffnet."Wir wollten nicht in die Großstadt. Daher entschieden wir uns für den Standort in Feistritz Drau", sagt Bernhard Bodner. Er selbst ist dabei ein Gastroquereinsteiger. Als gelernter Maurer zwang ihn eine Krankheit dazu, seinen Lebensstil zu ändern. "Jahrelang kämpfte ich mit heftigen Schmerzschüben, Regenbogenhautentzündungen, Ischias und vielem mehr. Als sämtliche Heilmittel keine Linderung versprachen, stellte ich meine Ernährung um und bereits nach acht Wochen stellten sich Erfolge ein", sagt Bodner. So hat er seinen Weg, mit der Krankheit umzugehen, gefunden und möchte deshalb die positiven Effekte der veganen Ernährung an seine Gäste weitergeben. Unterstützung erhält er dabei von seiner Frau, die auf eine 23-jährige Tätigkeit im Gastgewerbe zurückblicken kann.

Qualität im Vordergrund

Seit zwei Monaten steht der Imbiss mit dem Namen "Vins Vegan" für vegane Fast-Food-Küche wie Steaks, Burger, Wraps oder Tortillias. "Natürlich dürfen auch die altbekannten Döner, bei uns V(D)öner genannt, nicht fehlen", sagt Bodner. Geboten wird den Gästen auch ein saisonales Angebot mit Smoothies, Salaten und Aufstrichen. "Wir legen viel Wert auf frische Zutaten. Ketchup und Mayo sind deshalb ebenso hausgemacht wie der bekannte Fleischersatz 'Seitan'", erklärt Bodner. Für ihn ist der Trend zum veganen Essen nicht nur eine Modeerscheinung.Seit der Eröffnung im November herrscht reges Interesse am neuartigen Imbiss. "Ob jung oder alt, Arzt, Student, Arbeiter oder Schüler, zu uns kommen alle. So entwickeln sich spannende Gespräche und unser Kundenstamm erweitert sich stetig", sagt Bodner.