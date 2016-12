Kahlschlag im Villacher Dinzlpark: 72 alte Bäume kommen weg

13.12.2016, 20:00 Uhr

Als Grund für die radikale Maßnahme werden Hagelschäden angegeben. Im Frühjahr wird neu aufgeforstet.



"Ein Sicherheitsrisiko"



Aufforstung im Frühjahr

VILLACH (kofi). Beim Dinzlpark, der Freizeitanlage der Stadt Villach neben der Eishalle, stehen gravierende Änderungen bevor: Ab sofort werden dort 72 alte Bäume geschlägert.Die radikale Maßnahme ist notwendig geworden, da die Bäume seit dem Sommer 2015 schwere Hagelschäden aufweisen. Dabei hatten die Föhren eine zweite Chance erhalten. "Wir haben sie zunächst stehengelassen und gehofft, dass sie noch einmal austreiben, aber leider: Sie sind endgültig kaputt und ein Sicherheitsrisiko", sagt Stadtgarten-Referentin Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner.Bis Weihnachten sollen die Schlägerungen fertig sein. Ab dem Frühjahr geht es an die Wiederaufforstung, denn: Jeder Baum wird nachgesetzt. Die Optik freilich wird auf Jahrzehnte nicht mehr so sein wie zuletzt. Denn die 15 Meter hohen Altbestände werden durch drei bis vier Meter hohe Jungbäume ersetzt. Größere zu pflanzen wäre ein Risiko, sagt Stadtgarten-Vize-Chef Wolfgang Faller: "Sie wachen unter Umständen nicht mehr an. Wir gehen mit unseren Bäumen ohnehin schon ans Limit."

Enorme Hagelschäden





Millionenschaden

Der Dinzlpark-Kahlschlag gehört zum letzten Teil der Hagelschaden-Beseitigung bei Villachs Baumbestand. Insgesamt müssen noch 150 Bäume geschlägert werden. Beim Waldfriedhof sind es knapp 30, beim Fußballplatz St. Magdalen 20, dazu einige beim Randweg in der Neuen Heimat und etliche Einzelbäume, quer über das Stadtgebiet verteilt.In Summe hat der Hagel 450 Bäumen in Villach das Leben gekostet – knapp fünf Prozent des Einzelbaumbestandes im Stadtgebiet (Waldflächen nicht eingerechnet). Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1,3 Millionen Euro.