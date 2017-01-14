KEINE KÄLTETOTE...

Villach: villach | WIR WOLLEN KEINE KÄLTEOPFER WIE IN ANDEREN LÄNDERN, GLAUBE DAMIT IM NAMEN ALLER ZU SPRECHEN! VON STADT UND LAND SOWIE VIELEN ANDEREN GIBT ES FÜR MENSCHEN DIE UNTER DER KÄLTE, AUS WELCHEN GRÜNDEN AUCH IMMER, ZU LEIDEN HABEN, VIELE MÖGLICHKEITEN!
SOLLTEN IHNEN MENSCHEN BEGEGNEN ODER SIE KENNEN, HELFEN SIE! AUCH DAS AUFMERKSAM MACHEN AUF MÖGLICHKEITEN KANN UNTER UMSTÄNDEN AUCH LEBENSRETTEND SEIN!
Meine Initiative des Café der Nächstenliebe in Villach und Klgft. bietet zB. den ganzen Tag GRATIS HEIßGETRÄNKE AN, FÜR JEDEN DER ES SICH NICHT LEISTEN KANN, DANK SPENDABLE MITMENSCHEN!!
Gordon Kelz