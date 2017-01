KOLUMNE: Der Nachteil von Kundenkarten

25.01.2017, 10:40 Uhr

Geld passt in ihr Börserl dennoch fast keines. Denn 99,99 Prozent des Platzes geht für Kundenkarten drauf. Ich habe sie neulich gezählt: Es sind 32. In Worten: ZWEIUNDDREISSIG!Sie hat natürlich längst den Überblick verloren. Das merkt man, wenn es in einem Geschäft an der Kassa ans Zahlen geht. Zehn Minuten Intensivsuche, bis sie die passende Karte gefunden hat, sind das Minimum!

Sollten Sie also meine Frau in der Schlange vor sich sehen: Andere Kassa nehmen, es könnte sonst länger dauern.