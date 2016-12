KOLUMNE: Ein gewichtiger Vorsatz zum Jahreswechsel

27.12.2016, 21:34 Uhr

Doch so sind wir Menschen halt. Hängen uns selbst eine Esel-Karotte vor die Nase, nur, um dann irgendwann einen Grund zu haben, unzufrieden zu sein.Apropos Karotte: Ich zum Beispiel nehme mir seit Jahren vor ein paar Kilo abzunehmen. Ich bin sogar Mitglied in einem Fitnessclub. Mir fällt nur grad nicht ein, in welchem. War länger nicht dort.

2017 aber, da mache ich ernst mit meinem Dauervorsatz des Kilorienzählens! Ich habe mir daher extra einen großen Spiegel fürs Vorzimmer gekauft. Warum? Damit ich endlich mehr auf meine Figur schauen kann.