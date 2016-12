KOLUMNE: Wichtige Anmerkung zum Thema "Christkind"

21.12.2016, 00:05 Uhr

Hä?Liebe Kinder! Das ist ein Scha..., also ein Blödsinn. Selbstverständlich gibt es das Christkind! Vielleicht sogar den Weihnachtsmann. Bei einem derart dicken Herren bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Blutdruck. Bandscheiben. Kurzatmigkeit! Ob der den Stress mit all den Geschenken derpackt?

Egal. Weil fix ist: CHRIST. KIND. GIBT. ES. Und dass man es nie sieht, ist beim besten Willen kein Beweis für das Gegenteil. Deppertes Herumreden gibt es ja auch, obwohl man es nicht sehen kann. Bestes Beispiel: Der Pfarrer in Niederösterreich. Lesen Sie hier: Kennen Sie den Frisör-Zentimeter? Sollten Sie ab er!