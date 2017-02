Mehrere Hundert Euro erbeutet

13.02.2017, 15:32 Uhr

In einem unbemerkten Moment stahl der Täter das Geld.

VILLACH. Ein bisher unbekannter Täter wollte am kürzlich in einem Geldinstitut in Villach Schweizer Franken in Euro wechseln. Dabei verwickelte er die Bankangestellte in ein Gespräch und fragte nach Banknoten mit einer bestimmten Seriennummer. Bei der Durchsicht der Banknoten hat der Täter in einem unbemerkten Augenblick Banknoten im Wert von mehreren Hunderten Euro entwendet. Der dadurch fehlende Geldbetrag wurde erst bei Kassaschluss bemerkt.