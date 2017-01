Nach massiven Drohungen wurde Mann verhaftet

06.01.2017, 16:53 Uhr

Nach Drohungen verhaftet



Der Mann wurde von den alarmierten Polizeibeamten in einem Lokal in der Nähe der Wohnung angetroffen. Bei der Einvernahme stieß der 38-Jährige erneut Drohungen gegen den 24-Jährigen aus. Daraufhin wurde er in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.