Netzwerk soll Betriebe zusammenbringen

11.01.2017, 15:30 Uhr

Die Gruppe Netzwerken Villach will durch den gemeinsamen Austausch Erfahrungen sammeln.

Die Gründung

VILLACH (aju). Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen sich Einzelunternehmer, Neugründer und Jungunternehmer zum gemeinsamen Austausch. Ziel dieser Treffen soll es sein, Betriebe näher kennenzulernen und Geschäfte zu machen.Gegründet wurde die unverbindliche Gruppe von Ingrid Rieder und Razvan Ban. Die Idee dahinter war es, Betriebe besser zu vernetzen und vor allem Neugründern beim Einstieg in die Selbstständigkeit zu helfen. "Gestartet haben wir das Projekt im Mai 2016. Seither treffen wir uns einmal im Monat in der Kaffeerösterei La Mattina in Villach. Wer kommen will, kann kommen. Die Teilnahme ist allerdings nicht verpflichtend", sagt Rieder. Gestartet haben diese Treffen mit rund 22 Teilnehmern. Mittlerweile können es über 40 Unternehmer sein, die sich gemeinsam über das tägliche Geschäft austauschen.

Geschäft beleben

Jeder kann teilnehmen

Zur Sache

Ziel des Ganzen sollen auch wirtschaftliche Hintergründe sein. "Mein Kunde ist vielleicht nicht einer der Unternehmer bei den Treffen, aber vielleicht sein Freund oder der Freund eines Freundes. So können auch durch die Mundpropaganda oft tolle Geschäfte ausgehandelt werden", sagt Rieder. Sie selbst hat sich 2015 mit einem mobilen Reisebüro selbstständig gemacht. Seither geht sie persönlich auf Kundenwünsche ein und vereinbart Termine mit allen, die die Reiselust gepackt hat. "Bei der Entstehung der Netzwerke Villach Gruppe war ich selbst gerade eine Neugründerin. Deshalb haben wir uns überlegt, etwas zu schaffen, von dem alle profitieren können", sagt Rieder.Circa zehn Tage vor dem nächsten Treffen wird dieses auf Facebook publik gemacht. Danach kann jeder kommen, der möchte. "Anmeldungen sind nicht notwendig, aber erwünscht. Jeder, der schon einmal da war, kann auch seine Visitenkarte hinterlegen und wird dann auf eine Liste aufgenommen. So kann man auch per E-Mail Informationen über die Treffen erhalten", sagt Rieder. Zusätzlich stellt bei jedem Termin ein Unternehmer seine Firma vor und erklärt die Abläufe und das Drumherum. "Andere Netzwerke wie das BMI oder dergleichen sind für uns oft einfach zu teuer. Deshalb ist dies eine willkommene Alternative für alle Unternehmer aus jeder Sparte", sagt Rieder. Wer nun auch gerne einmal dabei sein möchte, kann sich auf Facebook über die nächsten Termine informieren: www.facebook.com/Netzwerkgruppe villach.Das nächste Treffen findet am Mittwoch, dem 1. Februar, 19 Uhr in der Kaffeerösterei La Mattina, Villach, stattAm 18. Jänner startet eine neue Netzwerkgruppe in Krumpendorf um 18 Uhr im Gasthaus Zur Dampflok