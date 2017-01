ÖBB suchen Testfahrer für Villacher Carsharing-Projekt

25.01.2017, 10:29 Uhr



Testphase beginnt



Vollstart ab Herbst

Derzeit suchen die ÖBB Freiwillige. Sie sollen das Carsharing-Projekt in einer Probephase testen, damit es "möglichst viele Erfahrungswerte gibt", wie ÖBB-Mann Posch sagt. Wie viele Autos dann ab Herbst konstant im Einsatz sein werden und wie hoch die Kosten für die Carsharing-Nutzer sein werden, soll nach dieser Probezeit festgelegt werden.Das Prozedere soll dann ab Herbst einfach sein: Man bucht und bezahlt seinen Miet-Wagen über eine Handy-App, die es für iOs und Android geben wird. Am Bahnhof erhält man dann eine Chipkarte, mit der man den Pkw in der Tiefgarage öffnen kann. Die Autoschlüssel warten im Handschuhfach. "Carsharing spart Zeit und Nerven", sagt ÖBB-Sprecher Christoph Posch. Bürgermeister Günther Albel glaubt sogar an einen "Meilenstein für die moderne Mobilität in der Stadt."