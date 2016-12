POLIZEI-REPORT: Die Villach-Meldungen von heute, Freitag

30.12.2016, 21:25 Uhr

Villacher Polizisten entdeckten am Hauptbahnhof sieben Personen, bei denen der Verdacht auf eine illegale Einreise bestand. Im Zuge der Erhebungen wurde festgestellt, dass einer der Männer mit verfälschtem italienischen Personalausweis unterwegs war, die anderen sechs Personen hatten gar keine Reisedokumente dabei. Zwei Männer waren dokumentierte Asylwerber in Österreich und wurden wieder freigelassen, die anderen fünf in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Die illegal eingereisten Personen stammen aus Nigeria, Algerien, Gambia und Pakistan.

Ein Kaufhausdetektiv erwischte drei Slowenen (35, 41 und 40 Jahre alt) beim Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in Klagenfurt. Im Zuge der Erhebungen konnten ihnen noch Ladendiebstähle in vier Geschäften in Villach nachgewiesen werden.Ein 81-jähriger Mann aus Reichenau kam mit seinem Pkw auf der Millstätter Bundesstraße im Ortsgebiet von Innere Einöde, Gemeinde Treffen, aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Straße ab. Er streifte einen Straßenleitpflock samt Schneestange und prallte frontal gegen eine Stützmauer. Dabei wurde er leicht verletzt und mit der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.