POLIZEI-REPORT: Die Villach-Meldungen von heute, Samstag

17.12.2016, 20:53 Uhr

Unbekannte brachen die Türschlossverankerung bei einem Kellerabteil in einem Mehrparteienwohnhaus in Drobollach am Faaker See auf. Sie stahlen ein hochwertiges Triathlon-Bike, ein Mountain-Bike und ein Kinderfahrrad. Der Gesamtschaden zum Nachteil des 43-jährigen Opfers: knapp 15.000 Euro.Eine 16-jährige Snowboarderin aus Bodensdorf fuhr am Samstag auf der Gerlitzenn die Neugartenabfahrt talwärts. 100 Meter unter der Bergstation kam sie ohne Fremdverschulden zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Villach geflogen.

Unbekannte wollten in einem Mehrparteienwohnhaus in Villach bei drei Kellerabteilen die Schließbleche aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Der Sachschaden zum Nachteil der Mieter beläuft sich auf mehrere hundert Euro.