POLIZEI-REPORT: Die Villach-Meldungen von heute, Samstag

31.12.2016, 20:18 Uhr

Nachdem in einem Lokal in Villach in letzter Zeit zahlreiche Diebstähle verübt wurden, wurde der Täter, ein beschäftigungsloser und obdachloser 44-jähriger Mann auf frischer Tat erwischt. Bei der Einvernahme gestand der Verdächtige bei 14 Zugriffen Tabakwaren und Getränke im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Er wird angezeigt.Am Anfang stand eine Anzeige wegen Lärmbelästigung. Bei der Kontrolle stellten Polizeibeamte in der Wohnung eines 26-jährigen in Villach 80 Gramm Cannabiskraut und Suchgiftutensilien sicher. Bei der Einvernahme gab der Mann an, seit einem Jahr rund 2,5 kg Cannabis an mindestens acht Personen verkauft zu haben. Weitere Erhebungen werden derzeit geführt.Aufgrund einer Anzeige wegen auffallendem Geruch in einer Asyl-Betreuungsstelle in Villach führte die Polizei eine Nachschau mit einem Suchmittelspürhund durch. Dabei wurden im Spind eines 21-jährigen Asylwerbers aus Nigeria drei Behälter mit Suchtgift sicherstellen. Es wurde Anzeige erstattet.