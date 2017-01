POLIZEI-REPORT: Die Villach-Meldungen von heute, Sonntag

08.01.2017, 22:11 Uhr

Ein 45-jähriger Slowene kam auf dem Dreiländereck mit seinen Skiern aus Eigenverschulden zu Sturz. Er musste mit schweren Verletzungen ins LKH Villach gebracht werden.In der Nacht auf Sonntag zerkratzten unbekannte Täter in Villach einen geparkten PKW und bewarfen ihn mit Eiern. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.Unbekannte brachen in ein Cafe in Villach ein. Sie stahlen sieben Kellnerbrieftaschen, brachen eine Handkasse mit Bargeld auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Weiters nahmen sie zehn Stangen Zigaretten mit. Der Gesamtschaden beträgt vermutlich zwischen 6.000 und 7.000 Euro.

Aus bisher unbekannter Ursache brach in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde St. Jakob im Rosental ein Kaminbrand aus. Dabei entstand am Kamin, an einem Kachelofen und auch in einer Zwischendecke Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Im Einsatz standen die FF Maria Elend und St. Jakob mit 33 Mann.