Polizeichor sammelt Spenden

07.01.2017, 10:30 Uhr

Den Abschluss der Adventkonzertreihe bildete eine Benefizveranstaltung.

Der Polizeichor hat als krönenden Abschluss seiner Adventkonzerte ein Benefizveranstaltung in der Kreuzkirche in Villach durchgeführt. Der Erlös der freiwilligen Spenden wurde zu 100 Prozent der Aktion Kärntner in Not zur Verfügung gestellt. Die Adventszeit eingeleitet hat eine Konzertreihe in Bad Deutsch Altenburg,Schloss Schönbrunn,Rathhaus Wien und Kult- Gasthof Oliver in Wien wo sie immer vor vollem Haus singen durften.