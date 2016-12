Pudel vergiftet: Polizei sucht nach verdächtiger Villacherin

16.12.2016, 16:56 Uhr

Verdächtige Frau





Wer kann helfen?

Bei den Erhebungen konnten die Beamten eine 15-jährige Schülerin aus Villach als Zeugin ausfindig machen. Sie gab an, dass ihr eine Frau entgegengekommen sei, die Fleisch oder dergleichen im Grünstreifen verteilt habe. Sie habe die Frau angesprochen, doch diese habe nur verwirrte Antworten gegeben.Die Polizei sucht nun diese Frau. Es gibt folgende Beschreibung: ca. 170 cm groß, 40 bis 50 Jahre alt, schwarze kinnlange Haare, normale Statur, Kärntner Dialekt. Sie war mit schwarzem langen Mantel und schwarzen Stiefletten bekleidet. Sie hatte eine schwarze Handtasche mit roter Aufschrift oder rotem Emblem bei sich. Zudem hatte sie eine hellbraune Jutetasche mit, in der sich die Fleischstücke befanden.Zweckdienliche Hinweise an die PI Villach-Auen (059133-2291) sind erbeten.