"Spionage" hilft bei der Wahl des Berufes

09.02.2017, 10:06 Uhr

Villacher Betriebe öffneten ihre Türen um Schülern Einblicke ins Berufsleben zu geben.

Ein Puzzleteil

VILLACH. Bereits zum siebenten Mal organisierte die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) einen Nachmittag der offenen Türen bei zahlreichen Oberkärntner Betrieben. Bei der sogenannten "Berufsspionage" konnten Schüler so den Betrieben über die Schulter schauen.In den Bezirken Spittal, Hermagor, Villach, Villach-Land und Feldkirchen beteiligten sich insgesamt 66 namhafte Unternehmen, vom Kleinbetrieb bis zum international tätigen Konzern an dem Infonachmittag. „Ziel dabei ist es, Eltern und Jugendliche mit der Wirtschaft zu vernetzen“, so Tanja Sommeregger von der BBOK. Besonders beliebt waren hier die Technischen Berufssparten. "Wir sehen uns als ein Puzzleteil im Prozess der Berufswahl", sagt Sommeregger. Unter den Villacher Betrieben, die ihre Türe öffneten, war auch die Firma Humanomend. Verwaltungsleiterin Gerlinde Linder sieht der Veranstaltung alljährlich positiv entgegen: "Wir freuen uns, jungen Menschen die medizinisch-technischen Berufsbilder näherzubringen."

Entscheidungshilfe

24 Villacher Betriebe öffneten ihre Türen

Bei der direkten Begegnung mit der Arbeitswelt in den Betrieben konnten die Jugendlichen wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihnen für die spätere Berufswahl hilfreich sind. Von den Firmen wurden die angemeldeten Schüler mit ihren Eltern empfangen und durch den Betrieb geführt. Sie hatten die Möglichkeit, die Berufe zu begreifen und mittels praktischer Übungen einen Einblick zu erhalten. Auch Vorträge von Mitarbeitern standen auf der Tagesordnung. "Besonders wenn Lehrlinge von ihrem Beruf erzählen, wird das von den Jugendlichen besonders gut aufgenommen", sagt Sommeregger.Bei der Berufsspionage dabei waren: AHA Senioren- und Pflegezentrum, Autowelt Sintschnig, bfi IT-L@B, Blumenhof, CARRD, dm, Flowserve Control Valves, Fürnitz Apotheke, Haider Bau, Humanomed – Privatklinik, Infineon, Kreiner Druck, Leiner, LOGMEDIA, MAN Truck und Bus, Naturel Hoteldorf Schönleitn, Net4You, Plasounig Technik, Steinmetz Pacher, STO, Technoholz, T.I.P.S. Messtechnik, Volksbank, WILD Electronics.