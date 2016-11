Systemwandel: System Change Not Climate Change gründet sich in Kärnten

Die österreichweit aktive Klimabewegung "System Change Not Climate Change", kurz SCNCC, gründet sich nun auch in Kärnten. Die "Kick-Off"-Veranstaltung findet am Donnerstag, den 24. November ab 19:00 im Villacher Together Point (Lederergasse 25) statt. Mitglieder und weitere Initiativen stellen sich, bei einem Buffet aus geretteten Lebensmitteln, vor und laden dazu ein zukünftige Aktionen mitzugestalten.

Die engagierten Menschen der sozialen Bewegung setzen sich vor allem für gerechte, echte und solidarische Lösungen in puncto globale Klimakrise ein. Mit dem Leitspruch "To Change Everything We Need Everyone" sollen globale Anliegen und Lösungsansätze vorangetrieben werden.Das interessante und konkret formulierte Positionspapier (was bereits von über 100 Vereinen, Initiativen und Bewegungen unterzeichnet wurde) kann hier auf der Homepage eingesehen werden: