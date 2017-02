Tischtennistalent mit Handicap

16.02.2017, 08:00 Uhr

Noah Rainer ist trotz seiner Beeinträchtigung im Sport erfolgreich.

VILLACH (aju). Noah Rainer ist erst 13 Jahre alt, hat aber schon viel erlebt. Trotz seiner Behinderung hat er es 2015 zu den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Tischtennis für Behinderte geschafft.Große Ziele"Meine Einschränkung bei der rechten Hand habe ich seit meiner Geburt, trotzdem aber habe ich die Freude am Sport nie verloren", sagt der Jugendsportler. Deshalb ist sein Ziel auch weiter zu trainieren um sich nicht nur beim Kärntner Tischtennis Verband, sondern auch im Österreichischen und Kärntner Behindertensportverband tischtennistechnisch und mental zu verbessern. "Ein großes Ziel für mich ist es auch, bei den Paralympics oder der Weltmeisterschaft im Tischtennis für Behinderte antreten zu können", sagt Rainer.

BescheidenheitBesonders freut sich der Schüler gerade über die finanzielle Unterstützung von seinem Sponsor Wahaha Paradise. Dem Hotel für Freizeit- und Sportangebote in Kärnten liegt die Förderung junger Sportler besonders am Herzen. Noah selbst aber zeigt sich bescheiden und spricht vor allem seine Bewunderung gegenüber anderen aus: "Ich bewundere alle Schwerstbehinderten, die im Tischtennis tolle Leistungen hervorbringen. Auch deshalb wäre mir wichtig, dass die Öffentlichkeit aufmerksamer in Sachen Behindertensport wird", so Rainer.