06.10.2016, 18:39 Uhr

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es wurde eine Obduktion angeordnet. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Tötungsdelikt aus.

Derzeit ken Hinweis auf Tötungsdelikt

VILLACH. Heute Nachmittag wurde ein 54-Jähriger Villacher von einem Angehörigen tot in seiner Wohnung aufgefunden. In der Vorderseite der Brust des Opfers steckte ein Messer. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet.Nach der Analyse der Spurenlage am Auffindungsort schließt die Polizei derzeit ein Tötungsdelikt aus. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen wir nicht von einem Tötungsdelikt aus. Um eine Fremdverschulden endgültig ausschließen zu können wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung angeordnet", erklärt Gottlieb Türk, Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten. Mit einem Ergebnis der Obduktion ist im Laufe des Abends zu rechnen.