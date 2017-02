Vernissage: Rauch

Wir laden herzlich zur nächsten Vernissage im TART - Together Art ein.Die Geschwister Rauch (A), haben vor uns den Feber zu versüßen.Austellungsdauer: bis 09.03.17 immer DO- SA ab 16.00h geöffnet!Christina Rauch wird uns eine Auswahl ihrer produzierten Kurzfilme in kuscheliger Wohnzimmer Atmosphäre und im Loop präsentieren. http://www.christinarauch.at/ Michael Rauch gelernter Kindergartenpädagoge. Er Lebt seine Leidenschaften und Malt quasi mit Farbe Ton und Licht.Wir freuen uns auf deinen Besuch!