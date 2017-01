Villachs Cupcake-Lady verrät ihre Zukunftspläne

27.01.2017, 17:24 Uhr

Seit Monaten ist der Minikuchen-Laden in der Italienerstraße geschlossen. Die junge Chefin musste die Notbremse ziehen.

Chefin im Spital





Neustart im Feber



Andere Öffnungszeiten

VILLACH (kofi). Seit Monaten klebt ein Zettel an der Geschäftstür: "Krankheitsbedingt vorübergehend geschlossen". Der Cupcake-Laden von Sabrina Kohlweiss in der Italienerstraße in Villach liefert seither viel Stoff für Spekulation: Wie geht es mit dem erst 2016 gegründeten Betrieb und seinen kleinen, feinen Kuchen weiter?Über Facebook hat die 22-jährige Chefin ihre Freunde und Kunden zuletzt immer wieder über schwierige Zeiten informiert. Sie sei krank, habe sogar eine längere Zeit im Spital verbringen müssen.Nun aber will Kohlweiss wieder durchstarten. "Ich plane die Wiedereröffnung im Feber", sagt sie der WOCHE: "Der Idealtermin wäre der Valentinstag am 14. Feber, aber darauf will ich mich nicht festlegen."Ihren langen, krankheitsbedingten Ausfall erklärt die Jungunternehmerin so: "Ich habe mir zu viel vorgenommen, wollte zu groß hinaus. Dann ist mir das alles zu viel geworden, mein Körper hat nicht mehr mitgemacht." Was sie aus dieser Zeit gelernt hat: Man kann nicht rund um die Uhr arbeiten, ohne Schaden zu nehmen. Daher habe sie das Konzept für ihren Kuchen-Laden umgestellt: "Ich werde kein Frühstück mehr anbieten und die Arbeitszeiten etwas verkürzen, dass mir Zeit für Regeneration bleibt", sagt sie. Konkret: Am Samstag wird sie bereits um 14 Uhr schließen und am Montag erst um 14 Uhr aufsperren.