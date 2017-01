Villachs neue Kassenärztin hat 16 Jahre lang im LKH Villach operiert

18.01.2017, 18:30 Uhr

Die erfahrene Chirurgin Toria Mörtl hat mit Jahresbeginn eine Ordination aufgesperrt.



Chirurgin aus dem LKH



Spezialgebiete

VILLACH (kofi). Eher diskret hat in Villach in der Wilhelm-Hohenheim-Straße (zwischen Penny-Markt und Evangelischer Kirche) eine neue Kassenärztin für Allgemeinmedizin aufgemacht. Toria Mörtl heißt sie und hat die Kassen-Stelle als Hausärztin von Silvia Mayer übernommen.Die 43-jährige Villacherin hat davor 16 Jahren lang im LKH Villach, zuletzt als Oberärztin, gearbeitet. Sie ist ausgebildete Allgemein- und Gefäßchirurgin. Den Schritt in die Selbstständigkeit unternahm sie mit durchaus gemischten Gefühlen: "Einerseits freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe, andererseits ist es ein großer Schritt mit vielen Unbekannten." Tipps, wie man eine Ordination aufbaut, kann sich Mörtl zu Hause in Feistritz/Gail holen: Ihr Ehemann hat erst im Vorjahr eine Praxis als Landarzt in Kötschach-Mauthen angenommen.Neben dem allgemeinärztlichen Standardaufgaben hat Mörtl einige Schwerpunkte, die zum Teil mit ihrer Vergangenheit als Operateurin zu tun haben. "Gefäßchirurgische Abklärungen, die Behandlung von Krampfadern, Durchblutungsstörungen und Hämorrhoiden sind Spezialgebiete von mir, bei denen ich meine Fachausbildung optimal einsetzen kann", sagt die Jungunternehmerin. Auch Akupunktur ist der aus der St. Magdalen bei Villach stammenden Mutter zweier Kinder (2 und 5 Jahre alt) ein Anliegen.