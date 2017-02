Zu warm: Mehrere Seen wurden gesperrt

04.02.2017, 13:09 Uhr

Weißensee offen



Der Weißensee ist laut Auskunft von Eismeister Norbert Jank sowohl am Ost- als auch am Westufer weiterhin befahrbar. Die Eisqualität ist freilich nicht mehr optimal, aber eine Sperre sei kein Thema.Nähere Infos zu den Seen: www.evw.at