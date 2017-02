ASCHE IMMER NOCH MIT FRIEDHOFSZWANG BELEGT

01.02.2017, 19:53 Uhr

Immerhin wurde mir zugestanden das alle Gebühren im Zusammenhang mit Tod, Friedhof und Bestattung valorisiert werden, Auftrag dafür an die Abt. 5 der Landesregierung! Zeit bis Ende des Jahres...!Dieser Termin ist jetzt ein Monat überschritten, leider keine Ergebnisse.Was mir jetzt bekannt wurde ist, das es Gespräche über eine Reform des Kärntner Bestattungsgesetzesgeben soll! Habe mit dem vormaligen Chef der Abteilung 5 ein Reformpapier erarbeitet, das den Namen REFORM verdient hätte...Dieses Papier ist offensichtlich nach der Katastrophe im Görtschitztal und der Pensionierung Dullers verschwunden!Einer der sicher das " große " Wort bei den Gesprächen führen wird, ist Herr Mag. Egger!In welcher Eigenschaft Er das macht, kann Er sich aussuchen... Chef der Friedhofsverwaltung Villach, Chef des einzigen Krematoriums in Kärnten, Innungsmeister " aller " Bestatter Kärntens, sowieder wahre Chef der Bestattung Kärnten GmbH!!Da kann für Verstorbene und Hinterbliebene, für die dieses Gesetz gemacht werden soll, kein Platz mehr sein! Die Interessen dieses Mannes drehen sich vorwiegend um Einnahmen der Bestattung Kärnten GmbH! Dieses Millionenunternehmen wirft jetzt schon einen jährlichen Gewinn von rund Euro.1 Million für die beiden Anteilseigner, die Städte Klgft. und Villach!! Was soll dabei herauskommen, wenn sich die Chefin des Referates mit Ihrem kategorischem NEINzur Freigabe der Asche, selbst einer Reform im Wege steht! Österreich ist damit das allerletzte Land in Mitteleuropa das am Nazigesetz, des Friedhofzwanges für Kremationsasche festhält!!!!?Die Zeit scheint was die Verstorbenen betrifft, offensichtlich seit 1934 stehen geblieben zu sein!" Argumente " wie: Möchte wenn ich im Wörthersee schwimme nicht, das plötzlich " Asche " neben mir ist....???? Das ist gar nie möglich, wahrscheinlicher ist viel mehr, das ein nicht gefundener Ertrunkenerplötzlich an die Öberfläche kommt! Davor scheint man sich nicht zu fürchten... Daran erkennt man die Lächerlichkeit solcher " Argumente "!!Mir geht es um jene Kärntner, die sich in naher Zukunft und heute schon, kein Begräbniss mehr leisten können... wahrend die beiden Gemeinden den Gewinn auf Kosten der Verstorbenen und Hinterbliebenen im Budget verschwinden lassen!! 'Werde weiter berichten, sofern ich als Bürger, der das offensichtlich nicht zu wissen braucht, etwas in Erfahrung bringen kann!Gordon Kelz gordon.kelz@a1.net