09.02.2017, 18:08 Uhr

Mache Sie darauf aufmerksam, das die Bestattung Kärnten GmbH, versucht bei vielen Gemeinden, das" ausschließliche Benützungsrecht " zu erlangen!Dies bedeutet für die Hinterbliebenen eine eklatante finanzielle Schlechterstellung, gegenüber Gemeinden ohne Vertrag mit der Bestattung Kärnten GmbH!!!Beispiele: Gemeinde Ferndorf ( kein Vertrag mit BKG)Aufbahrungskosten für Leichenhalle + Aufbahrungrund € 220,-....Gemeinde Feld am See ( Ev. Kirche, kein Vertrag mitBestattung Kärnten GmbH,Aufbahrungskosten rund € 250, - komplett!!TREFFEN, ( VERTRAG MIT BKG)Aufbahrungskosten rund € 520,-??SATTENDORF, ( VERTRAG MIT BKG)BLEIBERG, ( VERTRAG MIT BKG)Kosten rund € 520,-???Lassen Sie es nicht zu, das Sie für ein - und dieselbe Leistung, so abgezockt werden!!Der Bestattung Kärnten ist es ein Dorn im Auge, das es Bestatter in Kärnten gibt, die mit Ihren Preisen weit unter den Preisen der Bestattung Kärnten GmbH, liegen! So versucht man mit solchen " Verträgen " diegünstigsten Bestatter, die in Gemeinden mit Verträgendiesen Preis der Bestattung Kärnten GmbH, zu überweisen haben, die Preise dementsprechend zu erhöhen! Es entspricht purer Abzocke!Gordon Kelzgordon.kelz@a1.net