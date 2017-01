Bürgermeister Albel im Interview: "Ja, es sind Fehler passiert"

18.01.2017, 07:41 Uhr

Villachs Stadt-Chef über die Wiederholung der Gemeinderatssitzung und seine Qualitäten als Bürgermeister.

VILLACH. Ein einmaliger Vorgang in Villach: Die Budget-Gemeinderatssitzung von Mitte Dezember muss am 23. Jänner wiederholt werden. Der Grund ist ein Fehler bei der Einladung von Ersatzgemeinderäten in der SPÖ. Öffentlich gemacht hat den Fehler Ersatzgemeinderat Michael Bürger, der sich von seiner Partei übergangen fühlte und die Gemeindeabteilung des Landes Kärnten einschaltete. Die WOCHE spricht mit Bürgermeister Günther Albel über diese Panne.Unangenehm, stimmt. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Da gibt es eine Parteimitglied, Michael Bürger, Ersatzgemeinderat an 12. Stelle, der sich nicht dem Teamgedanken einer Partei verpflichtet fühlt und vorzieht, das Amt des Bürgermeisters anzupatzen und das Image der Stadt zu schwächen.Bei der Bundespräsidentenwahl wurden in 90 Wahlkreisen Formalfehler festgestellt, das ist kein Villach-Problem gewesen. Und jetzt bei der Sitzung? Ja, es sind auch hier Formalfehler passiert. Wir fordern von der Gemeindeabteilung des Landes, uns Mindesterfordernisse zu nennen, ab wann ein Ersatzgemeinderat korrekt eingeladen ist. Denn die jetzige Lage ist nicht eindeutig.Vor allem Zeit und Nerven. Denn die Mandatare haben bei uns eine Monatspauschale. Nur Ersatzgemeinderäte werden sitzungsbezogen bezahlt. Sie erhalten 130 Euro pro Sitzung.Ich strebe das nicht an, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen in der Partei jetzt reicht und dass so ein Antrag bald gestellt wird.Ich werde das nicht kommentieren, verweise aber auf die Fakten: Villach hat ein hervorragendes Budget 2017 und im abgelaufenen Jahr ein Wirtschaftswachstum von fünf Prozent. Wenn ich für manche für alles Schlechte verantwortlich bin, dann muss das auch für das Gute gelten.