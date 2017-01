KOMMENTAR: Harte Bandagen, um Albel loszuwerden

31.01.2017, 20:27 Uhr

Falsch einberufene SPÖ-Ersatzgemeinderäte, wodurch es zu einer Wiederholung der Budget-Gemeinderatsitzung kam.Villachs Bürgermeister Günther Albel muss schwere Patzer verantworten. Doch Einigen genügt das nicht. Sie wollen den SPÖ-Mann abmontieren – und schrecken auch vor Schauergeschichten nicht zurück. Die wildeste stand dieser Tage in der Kleinen Zeitung: Albel habe dem Sohn von FP-Gemeinderat Willi Fritz einen Job versprochen. Und zwar dafür, dass Fritz bei der Sommer-Gemeinderatssitzung nicht mit seinen Parteifreunden aus dem Saal auszieht und so die Fortführung der Sitzung ermöglicht. Fritz war damals als einziger FP-Mandatar sitzen geblieben, was zu Recht intensiv hinterfragt worden ist (lesen Sie hier oder auch hier ).

Jetzt also die Aufklärung: ein Job für den Sohn! Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach anonymer Anzeige, eine Zeitung berichtet. Absurd. Denn Willi Fritz hat keinen Sohn. Er hat gar keine Kinder. Ende der Story.