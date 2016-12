"Ich hätte sogar mein Bein verlieren können"

07.12.2016, 10:05 Uhr

Villach Weltklasse-Triathletin Lisa Perterer über ihre verletzungsbedingte Olympia-Enttäuschung und den harten Weg zurück zur Spitze.

VILLACH (kofi). Wenn man Lisa Perterer trifft, ist man zuerst überrascht: Was für eine kleine, zarte Person! Kaum zu glauben, dass die 25-jährige Villacherin zu den besten Triathletinnen der Welt gehört. Acht Stockerlplätze bei Weltcup-Bewerben haben sie bis in die offizielle Top-10-Liste gebracht. Was Wunder, dass sich Perterer für Olympia 2016 in Rio große Hoffnungen machte. Doch dann die Hiobsbotschaft: Ermüdungsbruch, Olympia war gestorben. Vier Monate nach dem sportlichen Drama spricht Perterer mit der WOCHE über ihre schwerste Zeit und ihre Pläne für die Zukunft.

Der Ermüdungsbruch im linken Schienbein ist verheilt, ich bin seit meinem Geburtstag am 16. Oktober wieder im Training.Es ist ja nicht völlig überraschend gekommen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich kaum noch gehen konnte. Dazu muss man wissen: Ich bin eigentlich völlig schmerzunempfindlich. Ich habe einmal einen Bewerb mit zwei gebrochenen Mittelfußknochen auf Platz 5 beendet. Mir macht das alles nichts. Aber die Schienbeinschmerzen? Die waren unmenschlich.Sehr ernst. Es wurde nicht nur ein zwei Zentimeter langer Riss am Schienbein festgestellt, es hatte sich auch ein Ödem gebildet. Ich hatte ja zunächst den Schmerz nicht so intensiv wahrgenommen und weitertrainiert. Die Ärzte sagten mir, wenn du jetzt nicht Ruhe gibst, kannst du sogar dein Bein verlieren.Natürlich war es schlimm, aber ich hatte Unterstützung von ÖOC-Coaches und bin ein sehr optimistischer Mensch. Um Olympia tut es mir schon leid, ich war in absoluter Topform.Ich konnte dreieinhalb Monate nicht laufen, bin sieben Wochen auf Krücken gegangen. Das war nicht mein erster Ermüdungsbruch, aber mit Abstand der ärgste.Ich trainiere wieder, bin schmerzfrei. Und ich habe mein Training umgestellt. Weniger laufen, um die Beine zu schonen, dafür mehr Krafttraining. Ich muss kräftiger werden, um weitere Ermüdungsbrüche zu verhindern.Bis zu 30 Stunden pro Woche – plus Therapieeinheiten. Aber mir macht das Spaß. Ich bewege mich gerne, sehe bei den Bewerben die ganze Welt und kann auch Geld verdienen.Verletzungsfrei über den Winter kommen, ab März wieder Wettkämpfe bestreiten und im Juli an der Europameisterschaft in Kitzbühel teilnehmen.Auf jeden Fall! Ich habe mit meinem Trainer bereits einen Vier-Jahres-Plan erstellt.