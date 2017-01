RAIDERS können KOS-Heimsiegserie nicht beenden !

16.01.2017, 13:51 Uhr

Villach : Sporthalle St.Martin | 13.RundeAm Samstag, den 14.1.2017, stand das nächste Kärntner Derby in der 2.BASKETBALL-BUNDESLIGA am Programm.Nach dem Sieg gegen die WÖRTHERSEE PIRATEN in der Vorwoche stand den VILLACH RAIDERS mit KOS CELOVEC ein weitaus größeres Kaliber gegenüber. Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Villacher in der letzten Spielsekunde für sich und dementsprechend groß war die Anspannung für beide Teams vor dieser Begegnung. KOS-Trainer Dragan SLISKOVIC konnte aus dem Vollen schöpfen. Bei den RAIDERS fehlen Patrik BIEDERMANN, Max HOFER und Sebastian HUBER.

KOS startet enorm stark, verwertet gegen teilweise konfus verteidigende RAIDERS jeden Wurf und führt sensationell 18:2, ehe Villach-Coach Natalia TSCHERKASHEVA reagiert und ein Time out nimmt. Der vorgenommene Wechsel bringt mehr Ordnung ins Spiel der Draustädter. Die Nervosität verfliegt und die Wurfquote aus dem Feld bessert sich. Stand nach dem 1.Viertel 28:12 für KOS!Im 2.Viertel gewinnt Villach immer mehr an Sicherheit und kämpft sich Pünktchen um Pünktchen heran. Viertelstand 20:25 für die RAIDERS – Pausenstand 48:37 für KOS!Auch im 3.Viertel bleibt es weiter offen. KOS kann den Vorsprung nicht vergrößern und Villach holt nur einen Punkt auf. So geht dieses Viertel mit 19:20 erneut an die RAIDERS, die aber im Gesamtscore noch immer mit 10 Punkten in Rückstand liegen. 67:57 vor dem letzten Viertel!Im Schlussabschnitt erneut Spannung pur! Die RAIDERS verteidigen besser und spielen sich sukzessive an KOS heran. 2 Minuten vor dem Spielende müssen RAIDERS-Kapitän Nino GROSS und Marko KOLARIC mit je 5 persönlichen Fouls vom Feld. Der erst jetzt eingewechselte Tim HUBER holt sich den Ball, bedient Eric RHINEHART und der verkürzt auf nur mehr -2 Punkte. Anschließend ein taktisches Foul von "T.H.4" am jungen Peter PAPIC, um schnell wieder in Ballbesitz zu kommen. Die Idee geht auf, denn dieser kann keinen seiner beiden Freiwürfe verwerten. Nach dem heiß umkämpften Rebound ist es erneut der Nr.1-Guard der letzten Saison, der seine RAIDERS in Ballbesitz bringt.Spannung pur !KOS führt mit 2 Punkten, die Villacher in Ballbesitz und nur mehr 8 Sekunden auf der Spieluhr – die beinahe gleiche Situation wie im ersten Aufeinandertreffen ! Sieg, Niederlage oder Overtime ?Villach entscheidet sich für keinen Dreipunktewurf, sondern spielt vermeintlich sicher unter den Korb um mit einem Lay up abzuschließen, allerdings tänzelt der Ball nur über den Ring und findet nicht den Weg durch den Zylinder! Schlusssirene ! Aus !Endstand in diesem BASKETBALL-Krimi 83:81 für KOS, die damit auf 12 Punkte in der Tabelle kommen. Die VILLACH RAIDERS bleiben weiterhin mit 14 Punkten am 5.Tabellenrang!Ziga ERCULJ 33 Pkt, Christian ERSCHEN 20 Pkt, Vjeran SOLDO 15 PktNino GROSS 15 Pkt, Luka GVOCDEN 15 Pkt, Simon FINZGAR 11 Pkt„13 Fehlwürfe im 1.Viertel sowie eine katastrophale und ungeordnete Verteidigung über lange Phasen des Spiels haben es KOS leicht gemacht. Außerdem hat man das Gefühl, dass so mancher nur für die eigene Statistik spielt ! So kann man schwerlich gewinnen!“