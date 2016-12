RAIDERS VILLACH verlieren nach Schirientscheid gg die MATTERSBURG ROCKS !

17.12.2016, 16:43 Uhr

Villach : Sporthalle St.Martin | 10.RundeOhne den verletzten Playmaker der Saison 2015/16 der 2.BASKETBALL-BUNDESLIGA, Tim HUBER, starten die ASKÖ VILLACH RAIDERS auswärts ins 9.Saisonspiel.Gegner sind die MATTERSBURG ROCKS! Als Finalist des Vorjahres und mehrmaliger Meister der 2.BBL weiß VILLACH-Coach Natalia TSCHERKACHEVA um die Gefährlichkeit dieser Truppe. Weiters steht Patrick BIEDERMANN wegen seiner Achillessehnen-Probleme noch immer nicht zur Verfügung. Ein Manko, welches die ROCKS auf Grund ihrer finanziellen Möglichkeiten weniger Sorgen bereitet, schließlich wurde für die Verletzungsbedingten Ausfälle sofort Ramiz SULJANOVIC aus der 1.BUNDESLIGA verpflichtet.

Konsequente Verteidigung beider Teams lassen nur wenig Spielraum für einfache Punkte. Lediglich die schwache Trefferquote der RAIDERS ermöglicht den Hausherren eine 15:11-Führung nach dem 1.Viertel!Im 2.Spielabschnitt funktioniert das RAIDERS-Spiel besser. So holt VILLACH Punkt um Punkt auf und geht verdient mit einer 25:26-Führung in die Pause.Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild. Die Gäste aus der Draustadt bringen Konsequenz aufs Parkett und führen vor den letzten 10 Spielminuten mit 38:43!Im 4.Viertel wird es wieder einmal spannend. Beide Teams arbeiten nun vermehrt in der Offensive, wobei die Gäste aus Kärnten zeitweise zuwenig Augenmerk auf die Verteidigung legen und teilweise auf die helpside „vergessen“. Die logische Konsequenz: Die ROCKS kommen einfacher zum Abschluss und vermehrt zu freien Würfen. Das ein Team mit solchen Qualitäten sich diese Chancen nicht entgehen lässt liegt auf der Hand und so wechselt kurz vor Spielende nochmals die Führung. RAIDERS-Center Marko KOLARIC gleicht aber 8 Sekunden vor der Schlusssirene mit zwei Freiwürfen aus.Die Situation nun war dieselbe, wie im ersten Saisonspiel gegen KOS CELOVEC.7 Sekunden Restspielzeit, ein „Unentschieden“ auf der Spieluhr und der Gegner hat den Ball. Der Mattersburger Jan NIKOLI konnte aber im „eins gegen eins“ nicht gestoppt werden und versucht es mit einem lay-up. Der Ball geht aufs Brett und springt auf die vordere Ringseite, von wo er von Marko KOLARIC zu Eric RHINEHART getippt wird. SIRENE! OVERTIME! NEIN!Unter den Reklamationen einiger MATTERSBURG-Spielern einigen sich die beiden Schiedsrichter auf Goaltending und somit auf einen 66:64-Sieg für die ROCKS!„Ich spiele lange genug Basketball, um zu wissen, dass ich den Ball erst nach der Ringberührung wegtippen darf!“„Die Schiri-Entscheidung ist nicht zu kommentieren! Wir haben es vorher verabsäumt die Partie zu entscheiden. Gratulation an die ROCKS. Wir freuen uns auf das Rückspiel in VILLACH !“Marko KOLARIC 18 Pkt, Simon FINZGAR 17 Pkt, Ales PRIMC 10 Pkt