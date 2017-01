RAIDERS VILLACH „zerstören“ Tabellenführer MISTELBACH MUSTANGS !

22.01.2017, 20:20 Uhr

Villach : Sporthalle St.Martin | 14.RundeAm Tag nach dem recht passablen CUP-Spiel gegen WBC WELS mussten die PANACEO VILLACH RAIDERS im laufenden Meisterschaftsbewerb gleich gegen den aktuellen Tabellenführer der 2.BASKETBALL BUNDESLIGA, die MISTELBACH MUSTANGS, auflaufen.Revanche für die 10-Punkte-Niederlage in der Hinrunde war „gefordert“, wohl wissend, dass die Trauben sehr hoch hängen, denn die MUSTANGS haben am Vortag im CUP-Bewerb sensationell den 1.Ligisten TRAISKIRCHEN eliminiert.Weiterhin verletzt Patrik BIEDERMANN und Sebastian HUBER.

Den mit allen Top-Legionären angereisten Gästen wurden von den RAIDERS von Beginn an keinerlei Spielentfaltung zugebilligt. Aggressive Defense gegen SISMILICH & CO war einer der Schlüssel zum gewünschten Erfolg. Dazu schnelles Passspiel und die notwendige Konzentration im Abschluss zwang die Gäste nach wenigen Spielminuten beim Stand von 10:2 zum ersten Time out. Doch keinerlei Fehltritte der RAIDERS auf dem „Weg der Rache“ für die Auswärtsniederlage setzten ein 29:18 auf die Spieluhr nach dem 1.Viertel.Keiner Gnade auch im weiteren Spielverlauf für die MUSTANGS! Mit 24:13 im 2.Viertel stand es zur Pause hoch verdient 53:31 für die PANACEO VILLACH RAIDERS!Obwohl MISTELBACH auch im 3.Viertel nie aufgibt, bauen die Draustädter ihre Führung auf 70:47 aus!Zu diesem Zeitpunkt reduzieren die RAIDERS einerseits wohl etwas das Tempo und probieren neues, gewinnen aber auch diesen Spielabschnitt !Im 4.Viertel führen GROSS & CO zeitweise sogar mit 29 Punkten (82:53), ehe dem Tabellenführer noch Ergebniskosmetik gelingt. Endstand 84:65 für die PANACEO VILLACH RAIDERS, denen damit die Revanche gelingt und so im Falle eines Tabellen-Punktegleichstandes Heimrecht hätten.Nächste Partie der Kärntner ist erst in drei Wochen zuhause, wo sie die CHIN MING DRAGONS aus ST.PÖLTEN empfangen!Simon FINZGAR 21 Pkt (davon 3 Dreier), Marko KOLARIC 20 Pkt, Ales PRIMC 13 Pkt (davon 1 Dreier), Tim HUBER 8 Pkt (davon 1 Dreier), Nino Gross 6 Pkt (davon 1 Dreier), Julian HARTL 6 Pkt, Luka GVOZDEN 5 Pkt, Eric RHINEHART 5 Pkt,