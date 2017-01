Tag der Bewegung in Landskron am Sonntag, 22. Jänner 2017

Unter dem Motto:bietet das Seminarhaus IN bewegung in Landskron, Ossiacherstrasse 93 am Sonntag, 22. Jänner 2017 von 10.00-15.00 Uhr einen Tag mit vier aufeinander abgestimmten Bewegungsangeboten an.Fern von leistungs- und konkurrenzorientiertem Denken ermöglichen die TrainerInnen ein unverbindliches Hineinschnuppern in Yoga, Pilates, Aikido & Feldenkrais mit einem Fokus speziell auf die Wirbelsäule. Wer sich auf diese Reise einlassen möchte, ist herzlich eingeladen, an diesem Event teilzunehmen. Die TrainerInnen stehen in den Pausen für weiterführende Informationen zur Verfügung.

Kosten 25 EUR für den ganzen Tag bzw. 8 EUR/Einheit.Mitzubringen: bequeme Kleidung (Jogginghose, T-Shirt, Socken) sowie eine kleine Jause für die MittagspauseInformation unter: www.inbewegungvillach.com bzw. Tel. 0699-18192954