Villacher Snowboarderin holte mit erst 18 Jahren ihren ersten Weltcup-Sieg

10.01.2017, 21:34 Uhr

Daniela Ulbing gewinnt den Parallelslalom in Bad Gastein. Zum Sport kam sie über den ASKÖ Landskron.



Steile Karriere

BAD GASTEIN. Die Villacher Daniela Ulbing hat am Dienstag ihren ersten Snowboard-Weltcupsieg gefeiert. Die 18-Jährige gewann den Parallelslalom in Bad Gastein vor der Niederländerin Michelle Dekker, Dritte wurde ebenfalls eine Kärntnerin – die Wolfsbergerin Sabine Schöffmann.Für Ulbing ist der Sieg der vorläufige Höhepunkt einer von Anfang an steilen Karriere: Nach vier Landescupsiegen und ersten Erfolgen bei FIS-Rennen erreichte sie den 4. Platz bei der Junioren-WM in China, dazu den Europacup-Gesamtsieg in der Saison 2014/2015. Ende 2015 feierte die Sportlerin, die über den ASKÖ Landskron zum Snowboarden kam, ihre Weltcup-Premiere.