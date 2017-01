Weltcup und Matura: Snowboarderin Ulbing gewinnt trotz Doppelbelastung

13.01.2017, 20:21 Uhr

VILLACH (kofi). Der Weltcupsieg im Parallel-Slalom von Bad Gastein am Dienstag wäre schon Sensation genug gewesen. Doch tags darauf gewann die Villacher Snowboarderin Daniela Ubling auch im Teambewerb. Zwei Mal Gold mit erst 18 Jahren sind der vorläufige Höhepunkt einer noch jungen, aber steilen Karriere.Dabei darf man gerade das heurige Jahr als doppelt anspruchsvoll beschreiben, denn die Landkronerin legt nebenbei am Sport-BORG Spittal ihre Matura ab. Bei zwei Teilprüfungen, die sie zeitlich vorziehen konnte, hat sie gewissermaßen ebenfalls gewonnen: In Biologie gab es die Note Sehr Gut, in Geografie ein Gut.Auch die kommenden Monate werden fordernd sein: Anfang März findet die Snowboard-Europameisterschaft in Spanien statt, im Mai und Juni folgen die restlichen Teile der Reifeprüfung. "Manchmal ist diese Doppelbelastung hart", sagt Ulbing, "aber ich mache es gerne. Und ich werden von meinen Mitschülerin und Lehrerin großartig unterstützt."Was sich durch die beiden Weltcup-Siege für die Sportlerin verändert hat? "Bisher haben mich nur ein paar Kolleginnen namentlich gekannt. Jetzt, glaube ich, bin ich allen im Starterfeld ein Begriff", sagt sie. Druck, etwa für die EM, will sie nicht aufkommen lassen. "Ich denke nur von Lauf zu Lauf", sagt Ulbing.