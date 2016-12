Ein Preis für die Top-Lehrlinge

29.12.2016, 08:00 Uhr

Sechs junge Leute aus dem Bezirk Villach stellen sich der Wahl zum Lehrling des Jahres.

VILLACH (aju). Insgesamt 32 Jugendliche haben sich für die Wahl zum Lehrling des Jahres qualifiziert. Bis zum 15. Jänner kann noch für die Favoriten abgestimmt werden.Wichtige Wertschätzung"Einerseits ist diese Auszeichnung ein Ausdruck von Wertschätzung für die Jugendlichen, andererseits soll es auch ein Ansporn sein", erklärt Christof Doboczky, Leiter der Talenteakademie. Jeder kann dabei online für seinen Favoriten abstimmen. Mitmachen kann jeder Lehrling, der entweder den ersten Platz bei einem Landeslehrlingswettbewerb oder einen Stockerlplatz bei einem Bundesbewerb vorweisen kann. "Aus den fünf besten Online-Votings bestimmt eine Fachjury den Sieger", sagt Doboczky. Zu gewinnen gibt es heuer eine Reise zu den Weltmeisterschaften 2017 in Abu Dhabi. "Wir wollen anspornen. So fuhr die Siegerin des letzten Jahres zu den Europameisterschaften und nimmt 2018 jetzt auch an den sogenannten Euroskills teil", sagt Doboczky.

Villachs Kandidaten stehen zur Wahl

Aus der Praxis lernenIm Warmbad Villach freut sich Thermenleiter Manfred Hübel über die Teilnahme seiner Lehrlinge: "Im Tourismus ist es sehr schwer Lehrlinge zu finden. Wie arbeiten da, wo andere Urlaub machen und teilweise wird der Tourismus noch nicht so wertgeschätzt, wie er es sollte. Deshalb sind wir froh, so gute Jugendliche im Betrieb zu haben." Für ihn ist ein Lehrling in erster Linie jemand, den jeden Tag etwas Neues gelehrt werden sollte. "Das gibt es bei uns nicht, dass ein Lehrling im ersten Jahr nur stupide oder lästige Arbeiten machen muss. Wir geben ihnen die Möglichkeit, direkt am Gast zu lernen", sagt Hübel. Das erklärte Ziel ist es, sich mit den Lehrlingen zu befassen und am Ende der Lehrzeit auch einen fertig ausgebildeten Mitarbeiter zu haben, der sich im Betrieb auskennt. "Ich finde, dass die Hardware in jedem Betrieb dieselbe ist, beim einen etwas moderner, beim anderen rustikaler. Den Unterschied machen erst die Mitarbeiter. Ihre Freundlichkeit, ihr Service und ihr Engagement machen den Urlaub für den Gast erst wirklich besonders. Deshalb ist die Motivation der Lehrlinge sehr wichtig", sagt Hübel.Mechtl Delia: Friseurin, 3. Platz Bundeslehrlingsbewerb, 2. Platz Landeslehrlingsbewerb, Betrieb: C.U.T Hairdesign Werner MoserNaumann Shari: Restaurantfachfrau, Silber Staatsmeisterschaft, Landessiegerin, Gold Landesmeisterschaften, Betrieb: Werzer's Hotel PörtschachOeljeschläger Friedrich Rudolf: Hotel- und Gastgewerbeassistent, Bronze Staatsmeisterschaft, Landessieger, Gold Landesmeisterschaften, Betrieb: Parkhotel PörtschachPlatzner Theresa: Fußpflegerin/Masseurin, 3. Platz Bundeslehrlingsbewerb, 1. Platz Landeslehrlingsbewerb, Betrieb: ThermenResort Warmbad VillachTriebel Romana: Masseurin/Fußpflegerin, 3. Platz Bundeslehrlingsbewerb, 1. Platz Landeslehrlingsbewerb, Betrieb: ThermenResort Warmbad VillachWinkler Daniel: Koch, Bronze Staatsmeisterschaft, Landessieger und Gold Landesmeisterschaften, Betrieb: Hotel Schloss Seefels.