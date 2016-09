Saubermacher investiert in Villach eine Million Euro

29.09.2016, 14:07 Uhr

Wie effizient privates Handeln bisweilen ist, zeigen die Eckdaten: Seit Saubermacher beim städtischen Entsorgungsgeschäft an Bord ist, konnte der Jahresumsatz um mehr als 90 Prozent auf rund 9,3 Millionen Euro gesteigert werden. Derzeit werden bei der GesmbH & Co KG mit Sitz beim Altstoffsammelzentrum an der GAV 75 Mitarbeiter beschäftigt. Mittlerweile ist der Anteil von privaten Gewerbekunden bereits über 50 Prozent.

Saubermacher-Aufsichtsrat-Vorsitzender Hans Roth sagte dieser Tage bei einer Pressekonferenz, dass man in den Villacher Standort in den kommenden drei Jahren rund eine Million Euro investieren werde. "Damit können wir Geschäftsfelder und Arbeitsplätze sichern – und sogar vermehren", sagt Roth.