Dekotrends für Herbst

31.08.2016, 20:00 Uhr

Wer für die kommende Saison modern eingerichtet sein will, findet am Riesnerhof Inspiration.

MONDSEE. "Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Auch der Vintage-Look ist noch immer sehr gefragt", weiß Andreas Landauer vom Wohn- und Designstudio Riesnerhof. Der Deko-Experte ist stets auf Ausstellungen in der ganzen Welt unterwegs, um die neuesten Trends im Wohnbereich zu finden. Landauer ist sich sicher: "Ein Mix von Materialien wird bald ganz modern sein." So findet man unter den Ausstellungstücken am Riesnerhof Möbel mit verschiedensten Elementen. Holz mit Fellen, Holz mit Metall und auch Leder passt fast überall dazu. Farblich geht es wieder mehr in Richtung Gold, Bronze und Kupfer. Edelstahl- oder Chrom-Farben sind eher rückläufig. "Ein Stilmix ist oft gut, um die Einrichtung zu verschönern", meint Landauer.