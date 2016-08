Actionreiches Ferienprogramm mit der Landjugend

29.08.2016, 20:40 Uhr

FORNACH

Als Freizeitgestaltung für die Kinder in Fornach regte die Gemeinde alle Vereine an, einen spannenden Nachmittag für die Nachkömmlinge vorzubereiten, um zum einen Ferienmuffel auf Trab zu halten und zum anderen den Kindern zu zeigen, was ein jeder Verein zu bieten hat. Die Landjugend aus Fornach überließ nichts dem Zufall und erbaute wetterbedingt einen actionreichen Parcours im Turnsaal der Volksschule. Mit Hilfe von Hula Hoop Reifen, Kästen, Langbänken, Kletterseilen und schwebenden Ringen wurde ein Turnparadies erbaut, in dem der Spaß für die 29 teilnehmenden Kinder nicht zu kurz kam. Den Abschluss dieses anstrengenden, aber vor allem lustigen Nachmittages machte ein gemütliches Knackergrillen unter der Abendsonne, bei dem alle den gesamten Tag noch mal Revue passieren ließen.